Белгородская структура «Газпрома» потребовала 261 млн с ОАО «Теплоэнерго»

По данным Rusprofile, ОАО «Теплоэнерго» является правопреемником одноименного МУПа и было зарегистрировано в Старом Осколе в 2012 году с уставным капиталом 624,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, то есть обеспечение теплоснабжения. С сентября 2024-го генеральным директором предприятия является Дмитрий Выхристюк. Данные об учредителях в открытых источниках не раскрываются. Прошлый год компания закрыла с убытком 380 млн руб. при выручке свыше 2 млрд руб.