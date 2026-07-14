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Синоптики предупредили о резком похолодании после жары в Беларуси — вот когда все изменится

Синоптики сказали белорусам о похолодании после жаркой погоды в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет предупредил о резком похолодании после жары в Беларуси. Подробности сообщает телеканал ОНТ.

В среду, 15 июля, за погоду будут отвечать область высокого атмосферного давления и теплая, воздушная масса, которые оградят республику от ненастных циклонических вихрей. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер окажется северный.

В утренние часы температура воздуха составит от +18 до +21 градуса. Днем прогнозируется от +25 градусов по северо-востоку и до +29 градусов по юго-западу. Вечером ожидается от +22 градусов в Витебске до +28 градусов в Бресте.

В четверг, 16 июля, прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ветер будет северный умеренный. Ночью прогнозируется от +12 до +18 градусов, а днем — от +24 градусов по северо-восточной части и до +31 градуса по юго-западной.

В пятницу, 17 июля, в Беларуси сохранится теплая и солнечная погода без осадков. Ветер окажется восточный.

Согласно предварительному прогнозу, в выходные 18 и 19 июля активный атмосферный фронт принесет в страну похолодание с порывистым ветром, ливнями и грозами.

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