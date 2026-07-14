Ростоводоканал устраняет аварию на водоводе по улице Орбитальной

Подача воды на аварийном участке перекрыта, ремонтные работы уже ведутся. Завершить замену участка водовода планируется до 22.00 15 июля. Водоснабжение близлежащих многоквартирных домов не ограничено: ресурс поступает по резервной схеме в штатном режиме.