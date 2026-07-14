ВЦИОМ выяснил, с какого дохода начинается порог богатой жизни, по мнению россиян

«Представление о том, какой доход делает человека богатым, за 20 лет заметно изменилось. В абсолютных числах планка богатства выросла в несколько раз — с 95 тыс. в месяц на человека до почти 400 тыс. — вместе с ростом цен, зарплат и общей стоимости жизни. Но относительно средней зарплаты эта планка стала ниже — следовательно, богатство стало доступнее. Если в 2005 г. для того, чтобы считаться богатым, надо было получать примерно 11 средних зарплат, то сегодня — уже 4, и это более достижимая цель», — отмечают авторы исследования.