ВЦИОМ выяснил, с какого дохода начинается порог богатой жизни, по мнению россиян

Порог богатой жизни начинается, в понимании россиян, с дохода 393 330 рублей в месяц на человека. Это следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
«Представление о том, какой доход делает человека богатым, за 20 лет заметно изменилось. В абсолютных числах планка богатства выросла в несколько раз — с 95 тыс. в месяц на человека до почти 400 тыс. — вместе с ростом цен, зарплат и общей стоимости жизни. Но относительно средней зарплаты эта планка стала ниже — следовательно, богатство стало доступнее. Если в 2005 г. для того, чтобы считаться богатым, надо было получать примерно 11 средних зарплат, то сегодня — уже 4, и это более достижимая цель», — отмечают авторы исследования.
Самые большие суммы озвучивают представители поколений активного экономического возраста, те, кто уже столкнулся с ценой самостоятельной жизни, семьи и жилья (более 400 тыс. руб.). У поколения цифры и старших поколений планка ниже: около 300 тыс.
«Дороже всего быть богатым в городах, особенно в столицах, где показатель превышает 500 тыс.: там выше цены, сильнее конкуренция, шире рынок платных возможностей и выше планка комфортной жизни», — говорится в тексте исследования.
Большинство россиян сегодня, как и 20 лет назад, либо не включают богатство в свои планы, либо воспринимают его как недостижимую цель. Лишь 4% уже считают себя богатыми, а пятая часть сограждан уверены, что смогут увидеть на своих счетах заветные цифры.
Опрос проводился 23 мая. Метод — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлечённой из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.