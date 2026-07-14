В Свердловской области внедрят цифровую платформу «Моя школа»

Цифровую образовательную платформу «Моя школа» внедряют в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Работа системы отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
С помощью платформы школы и учреждения СПО смогут вести учет посещаемости и успеваемости учащихся. Кроме того, пользователям будут доступны библиотека цифрового образовательного контента и другие сервисы, необходимые для обучения.
«Родители смогут получать необходимую информацию об обучении ребенка и пользоваться государственными сервисами в сфере образования через одну платформу. Для образовательных организаций это новые возможности управления данными и повышения качества образовательного процесса», — отметила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.
Жители региона смогут начать пользоваться возможностями платформы с нового учебного года. При этом переход на новую систему не потребует от родителей создания дополнительных учетных записей. Для входа в электронный дневник будет использоваться подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.