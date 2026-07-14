На променаде в Пионерском проведут аварийно-восстановительные работы. Власти ищут подрядчика. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, работы планируются на семи спусках с набережной на пляж. Там предполагается ремонт перильных ограждений, восстановление ступеней, приведение в порядок лестничных маршей, усиление опорных стоек.
Начальная цена контракта составляет три миллиона рублей. Победителя торгов определят 27 июля. Аварийно-восстановительные работы необходимо закончить до 15 декабря.
Отметим, что в будущем власти планируют провести полную реконструкцию променада в Пионерском. В 2024 году проект оценивался почти в семь миллиардов рублей. Кроме того, начинается строительство набережной до Светлогорска.