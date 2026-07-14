Прикамский СМЗ и свердловский завод договорились по требованиям на 59 млн рублей

Согласно судебном акту, ответчик обязуется выплатить СМЗ эти средства поэтапно в срок до ноября 2026 года. Также будет оплачена неустойка в размере 496,5 тыс. руб. В свою очередь истец отказывается от предъявления прочих неустоек, убытков и возможных штрафных санкций по спорному договору.