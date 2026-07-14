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В Ростове очистили от бурьяна 3000 гектаров территории

Регулярный покос проводится на обочинах дорог.

Глава города Александр Скрябин рассказал о ходе работ по уходу за городскими зелёными насаждениями. По его данным, коммунальные службы скосили траву и ликвидировали сорняки на площади в 3000 гектаров. Сезон этих мероприятий стартовал ещё в апреле и продлится вплоть до октября. В приоритетном порядке обрабатываются те участки, откуда поступают жалобы от местных жителей. Регулярный покос проводится на обочинах дорог, городских улицах, в парках, скверах и прочих зонах общественного пользования.