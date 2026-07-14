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Пропавшего в Волгограде пенсионера нашли на АЗС

В Красноармейском районе Волгограда завершились поиски 68-летнего мужчины, об исчезновении которого стало известно утром.

В Красноармейском районе Волгограда завершились поиски 68-летнего мужчины, об исчезновении которого стало известно утром 14 июля. По информации правоохранителей, пенсионер находится в полном здравии — его передали медикам.

Ранее сообщалось информагентством, волгоградец вечером 13 июля ушёл в неизвестном направлении с территории поселка Конный двор. Не исключалось, что мужчина, находившийся в «измененном состоянии», мог заплутать в лесопосадках. На поиски пропавшего выдвинулись волонтеры и сотрудники полиции.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, обнаружить мужчину удалось днем возле автозаправочной станции.

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