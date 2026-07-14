Можно ли детей знакомить с нейросетями? Да, но есть нюанс

Специалист подчеркнула, что школьники уже активно используют нейросети для учёбы и творчества, и если не обучить их правильному взаимодействию, в будущем ребятам будет сложнее строить карьеру. По её словам, дети легче осваивают новое, а взрослые чаще сосредоточены на рисках, поэтому важно осваивать технологии совместно, а не запрещать их.