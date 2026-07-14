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Можно ли детей знакомить с нейросетями? Да, но есть нюанс

ИИ-эксперт Видакас: знакомить ребёнка с нейросетями можно под контролем взрослых.

Источник: Комсомольская правда

Родителям не стоит бояться искусственного интеллекта, но важно научить детей пользоваться им с умом. Начинать знакомство с нейросетями можно уже в дошкольном возрасте, однако делать это следует исключительно через безопасные детские версии программ и под присмотром старших. Такую рекомендацию в беседе с RuNews24 дала ИИ-эксперт Светлана Видакас.

Специалист подчеркнула, что школьники уже активно используют нейросети для учёбы и творчества, и если не обучить их правильному взаимодействию, в будущем ребятам будет сложнее строить карьеру. По её словам, дети легче осваивают новое, а взрослые чаще сосредоточены на рисках, поэтому важно осваивать технологии совместно, а не запрещать их.

Эксперт обратила внимание, что большинство нейросетей имеют возрастное ограничение 18+, но существуют специальные детские версии, где неподобающий контент исключён. Она посоветовала родителям фильтровать инструменты и объяснять ребёнку простые правила: не делиться личными данными, перепроверять факты и не воспринимать ИИ как друга. Самая частая ошибка взрослых, по мнению Видакас, — это тотальный запрет, который лишает детей полезного помощника и снижает их шансы на успех.

Стоит отметить, что искусственный интеллект, призванный сделать быть человека проще, может сделать людей более скучными и предсказуемыми. К такому выводу пришли ученые из Колумбийской бизнес-школы.