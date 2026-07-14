Какой сегодня праздник: День русской лени

Сегодня Всемирный день навыков молодёжи, учреждённый резолюцией Генеральной Ассамблеи в 2014 году. Его основная цель — привлечь внимание к важности развития навыков у молодёжи, чтобы помочь молодым людям успешно интегрироваться в рынок труда, снизить уровень безработицы и неполной занятости. Праздник подчёркивает необходимость инвестиций в образование и профессиональную подготовку, роль молодёжи в устойчивом развитии общества, важность адаптации к изменениям на рынке труда. Сегодня в мире насчитывается около 1,2 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (это 16% населения планеты). Многие из них сталкиваются с трудностями при поиске работы из‑за отсутствия необходимых навыков или несоответствия образования требованиям рынка. Развитие компетенций помогает молодёжи преодолевать эти барьеры и вносить вклад в экономическое и социальное развитие.