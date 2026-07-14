Какой сегодня праздник: День русской лени

День русской лени отмечают 15 июля. Это неформальный, шуточный праздник, призванный напомнить о важности отдыха и «перезагрузки». Праздник зародился в Ярославской области, в этнокультурном центре «Деревня Тыгыдым». Там впервые провели ленивый фестиваль: участники валялись в сене, участвовали в шутливых состязаниях (например, боях подушками) и старались как можно дольше лежать на печи. Со временем праздник вышел за рамки локального события — его подхватили блогеры, психологи и все, кто ценит осознанный отдых. Кстати, в фольклоре и сказках образ ленивого героя (например, Емеля из сказки «По щучьему велению») часто становится символом неожиданных перемен и удачи — и в этом контексте лень воспринимается не как порок, а как способ «услышать себя».
Сегодня Всемирный день навыков молодёжи, учреждённый резолюцией Генеральной Ассамблеи в 2014 году. Его основная цель — привлечь внимание к важности развития навыков у молодёжи, чтобы помочь молодым людям успешно интегрироваться в рынок труда, снизить уровень безработицы и неполной занятости. Праздник подчёркивает необходимость инвестиций в образование и профессиональную подготовку, роль молодёжи в устойчивом развитии общества, важность адаптации к изменениям на рынке труда. Сегодня в мире насчитывается около 1,2 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (это 16% населения планеты). Многие из них сталкиваются с трудностями при поиске работы из‑за отсутствия необходимых навыков или несоответствия образования требованиям рынка. Развитие компетенций помогает молодёжи преодолевать эти барьеры и вносить вклад в экономическое и социальное развитие.
А еще сегодня отмечают Международный день варенья, который посвящён одному из самых душевных лакомств — варенью. Он объединяет любителей домашних заготовок, кулинаров и сладкоежек. День варенья — повод вспомнить традиции консервирования, поделиться любимыми рецептами и насладиться вкусом лета в холодное время года. Варенье здесь выступает символом домашнего тепла, заботы и мастерства хозяйки. У праздника нет глубокой исторической традиции, но он отражает многовековую практику заготовки фруктов и ягод. Ещё в древности люди варили плоды в мёде для длительного хранения, а с появлением сахара варенье стало популярным лакомством во многих культурах. На Руси оно было неотъемлемой частью быта и символом гостеприимства.