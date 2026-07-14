В селе Большие Кабаны в Татарстане прошла международная агровыставка

Международная агропромышленная выставка «Агроволга-2026» прошла в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в селе Большие Кабаны Республики Татарстан, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Выставка объединила более 400 компаний из 38 регионов России и трех стран. Среди зарубежных участников были представлены 29 компаний из Китая, пять компаний из Белоруссии и три компании из Турции. Выставку посетили 12 784 специалиста из 59 регионов России и 19 стран. При этом на сортоиспытательном полигоне представили около 200 перспективных сортов и гибридов зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных и технических культур.
Одной из особенностей выставки стали два новых раздела — «Агротуризм» и «Спецтехника». Так, раздел «Агротуризм» был посвящен новым формам предпринимательства в селах. Посетители смогли познакомиться с решениями для создания туристической инфраструктуры, развития фермерских хозяйств и реализации проектов, которые объединяют сельское хозяйство и внутренний туризм. Раздел «Спецтехника» в свою очередь объединил специализированные машины и оборудование для разных направлений агропромышленного производства.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.