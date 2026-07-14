В селе Большие Кабаны в Татарстане прошла международная агровыставка

Выставка объединила более 400 компаний из 38 регионов России и трех стран. Среди зарубежных участников были представлены 29 компаний из Китая, пять компаний из Белоруссии и три компании из Турции. Выставку посетили 12 784 специалиста из 59 регионов России и 19 стран. При этом на сортоиспытательном полигоне представили около 200 перспективных сортов и гибридов зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных и технических культур.