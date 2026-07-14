«На самочувствие не жаловался»: в Волгограде работодатель прокомментировал смерть водителя трамвая по пути со смены

В Волгограде АО «ЭлектроТранспорт Плюс» прокомментировало смерть водителя трамвая, которому стало плохо по пути со смены. 32-летний мужчина умер в больнице, отработав перед этим 12-часовую смену. Следователи проводят проверку, начали ее и на предприятии, где работал мужчина. Как говорит работодатель, перед тем, как выйти на смену, водитель прошел предрейсовый осмотр.