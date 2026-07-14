Остались без света: в Гомеле устраняют последствия непогоды

Там отметили, что на улице Бочкина, 131 из-за сильного порыва ветра с кровли гаражного строения сорвало фрагмент крыши. Обломки упали на воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ и повредили одну из опор.
«Из-за этого на нечетной стороне улицы частично отключена электроэнергия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают Гомельские электросети и сотрудники МЧС. Ожидается, что подачу электроэнергии восстановят к 21:00.
Старый клен стучит в стекло.
Еще одним последствием непогоды стало падение дерева во дворе дома № 141 на улице Барыкина. Старый клен не выдержал порыва ветра, при падении часть кроны оказалась на крыше двухэтажного дома: есть небольшое повреждение кровли.
Специалисты местных коммунальных служб уже устраняют последствия разбушевавшейся стихии, отметили в пресс-службе.
С помощью автовышки коммунальщики распилили упавшие ветки: проход и проезд планируют освободить в ближайшее время, а остатки дерева вывезти для утилизации уже в среду.
После работ по этому адресу специалисты сразу же направились на улицу Радости, 32 — там упавшая береза заблокировала придомовую территорию. Работники коммунальных служб уже приступили к ликвидации последствий: кровлю здания очистили, специалисты начали распиливать ствол.
Городские службы продолжают работы по устранению последствий непогоды и просят жителей сохранять спокойствие.