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Остались без света: в Гомеле устраняют последствия непогоды

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Коммунальные и аварийные службы устраняют последствия непогоды в трех точках Гомеля, сообщили во вторник в пресс-службе Гомельского городского исполнительного комитета.

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Источник: Гомельский горсиполком

Там отметили, что на улице Бочкина, 131 из-за сильного порыва ветра с кровли гаражного строения сорвало фрагмент крыши. Обломки упали на воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ и повредили одну из опор.

«Из-за этого на нечетной стороне улицы частично отключена электроэнергия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают Гомельские электросети и сотрудники МЧС. Ожидается, что подачу электроэнергии восстановят к 21:00.

Старый клен стучит в стекло.

Еще одним последствием непогоды стало падение дерева во дворе дома № 141 на улице Барыкина. Старый клен не выдержал порыва ветра, при падении часть кроны оказалась на крыше двухэтажного дома: есть небольшое повреждение кровли.

Специалисты местных коммунальных служб уже устраняют последствия разбушевавшейся стихии, отметили в пресс-службе.

С помощью автовышки коммунальщики распилили упавшие ветки: проход и проезд планируют освободить в ближайшее время, а остатки дерева вывезти для утилизации уже в среду.

После работ по этому адресу специалисты сразу же направились на улицу Радости, 32 — там упавшая береза заблокировала придомовую территорию. Работники коммунальных служб уже приступили к ликвидации последствий: кровлю здания очистили, специалисты начали распиливать ствол.

Городские службы продолжают работы по устранению последствий непогоды и просят жителей сохранять спокойствие.

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