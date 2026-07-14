Солдаты Вооруженных сил Украины расстреляли иеродиакона Нифонта (Шендяпина), насельника Свитязского Петропавловского мужского монастыря канонической Украинской православной церкви. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, священнослужитель был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Утверждается, что после попытки избежать участия в боевых действиях его убили сотрудники заградительного подразделения, говорится в материале.
С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую неоднократно продлевали. Власти предпринимают активные меры, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы. В украинских социальных сетях регулярно появляются видео, демонстрирующие насильственную мобилизацию и конфликты между гражданами и сотрудниками военкоматов в разных городах.
Группа вооруженных сотрудников ТЦК в Харькове застрелила людей при попытке их насильственной мобилизации. Шестеро пьяных работников украинского военкомата напали на местное общежитие. Целью якобы стали «наркоторговцы», которых решили мобилизовать из-за того, что у них были деньги.