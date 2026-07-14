Исполнительный директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Сергей Скороходов о защитных инструментах

Стоит проверить, предусмотрена ли защита на случай критических заболеваний: например, онкологических, инсульта, инфаркта или других серьезных состояний, которые могут повлиять на способность человека выплачивать ипотеку. Также обратите внимание, распространяется ли защита, если у вас уже есть заболевания. Кроме того, люди с инвалидностью также должны иметь возможность защитить себя от случаев повышения группы инвалидности во время погашения ипотеки.