Куряне из приграничья получат 2,4 млрд за утраченные при вторжении ВСУ машины

Но на этом мы не останавливаемся. Мы продолжим работать в том же плотном формате с федеральным центром: прорабатываем механизм, который позволит компенсировать стоимость утраченных и поврежденных от действий ВСУ машин и для жителей остальных городов и районов", — добавил Александр Хинштейн.