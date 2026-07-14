Куряне из приграничья получат 2,4 млрд за утраченные при вторжении ВСУ машины

Правительство РФ выделит Курской области более 2,4 млрд руб. на компенсации за автотранспорт, утраченный в результате вторжения ВСУ в августе 2024 года. Тогда жители региона потеряли более 5 тыс. автомобилей — часть была повреждена, а часть полностью уничтожена. Об этом 14 июля рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Средства федерального центра пойдут на компенсацию полностью утраченного транспорта жителей, которые до событий 6 августа были зарегистрированы в девяти отселенных районах. В свою очередь, расходы на выплаты за поврежденный в приграничье транспорт регион возьмет на себя», — уточнил господин Хинштейн.
Глава региона отметил, что два года этот вопрос оставался без ответа, поскольку «механизма выплат просто не существовало». Теперь же готовится соответствующее соглашение с кабмином, и потребуется немного времени, чтобы этот механизм утвердить юридически.
"Как только все будет готово, мы обязательно опубликуем подробную памятку: кто, куда и как может обратиться.
Но на этом мы не останавливаемся. Мы продолжим работать в том же плотном формате с федеральным центром: прорабатываем механизм, который позволит компенсировать стоимость утраченных и поврежденных от действий ВСУ машин и для жителей остальных городов и районов", — добавил Александр Хинштейн.
Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что кабмин принял решение выделить Курской и Белгородской областям еще 3 млрд руб., которые пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, а также на содействие им в приобретении новой квартиры либо постройке дома.