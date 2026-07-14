Глава НАСА: Благодаря партнёрству РФ и США люди находятся на орбите уже 25 лет

«Уже на протяжении 25 лет обеспечиваем постоянное присутствие человека в космосе», — произнёс он в качестве поздравительной речи в честь успешного запуска ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29».
Напомним, сегодня с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-29», который доставил на орбиту участников 75-й экспедиции — россиян Петра Дуброва и Анну Кикину, для которых этот полёт стал вторым, а также дебютанта из NASA Анила Менона. Тем временем первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Москва и американское космическое агентство намерены обсудить дальнейшую судьбу Международной космической станции и возможные сроки её эксплуатации, чтобы понять, насколько планы партнёров совпадают, после чего можно будет переходить к остальным вопросам сотрудничества на орбите.
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