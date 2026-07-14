ВС РФ поразили три сухогруза в Одессе и резервуары с топливом для ВСУ в Южном

Российские военные поразили беспилотниками ещё три сухогруза на рейде порта Одессы, а также под сокрушительный удар попала инфраструктура рядом находящегося порта Южный, где находились резервуары с топливом для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.