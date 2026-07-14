ВС РФ поразили три сухогруза в Одессе и резервуары с топливом для ВСУ в Южном

«Поражены ещё три сухогруза на рейде порта Одесса. Кроме того, в порту Южный (государственное предприятие “Морской торговый порт “Южный”) высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и пять резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ”, — говорится в заявлении ведомства.
Ранее российские военные нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры и технике в порту Южный Одесской области. Наше высокоточное оружие воздушного базирования поразило логистический центр компании «Мигтранс». Предприятие было задействовано в перевозке грузов для украинской армии.
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