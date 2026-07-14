Трамп: США могут внести в проект о санкциях против РФ положения по Ирану

Напомним, что американские сенаторы-демократы предложили принять законопроект сенатора-русофоба Линдси Грэма* об ужесточении санкционных мер против России. Издание The Hill раскрыло детали законопроекта Грэма* о санкциях против РФ. Например, введены вторичные ограничения против государств, которые помогают обходить санкции или закупают значительные объемы российской нефти и газа. Предусмотрено право вводить пошлины на уровне до 100%.