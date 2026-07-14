Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США могут внести в проект о санкциях против РФ положения по Ирану

Президент США хочет ознакомиться с обновленным законопроектом Конгресса о санкциях против России.

Источник: Комсомольская правда

Президент США заявил, что намерен ознакомиться с обновленным законопроектом Конгресса о санкциях против России. Дональд Трамп подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Американский президент также сообщил, что Конгресс США может включить в законопроект об ужесточении санкций против России также положения, касающиеся Ирана.

Напомним, что американские сенаторы-демократы предложили принять законопроект сенатора-русофоба Линдси Грэма* об ужесточении санкционных мер против России. Издание The Hill раскрыло детали законопроекта Грэма* о санкциях против РФ. Например, введены вторичные ограничения против государств, которые помогают обходить санкции или закупают значительные объемы российской нефти и газа. Предусмотрено право вводить пошлины на уровне до 100%.

* — Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше