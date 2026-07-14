Золотые кольца с посланием возрастом 2000 лет нашли в Таиланде

Археологи во время работы на памятнике позднего железного века Дон Яй Тонг на западе Таиланда обнаружили два золотых кольца. Они лежали рядом с человеческими останками возрастом около двух тысяч лет.
Ученые в ходе раскопок также извлекли скелеты, фрагменты керамики и украшения из бронзы и золота. По мнению исследователей, эти находки указывают на наличие в данном месте ритуальных захоронений представителей древней знати. Особый интерес ученых вызвала гравировка на древнеиндийском языке, выполненная на одном из найденных колец.
Перевод надписи гласит: «Тот, кого оберегает Пушья». В индийской астрологии Пушья представляет собой лунное созвездие, символизирующее изобилие и процветание. Исследователи предположили, что владельцем артефакта мог быть индийский торговец, принадлежавший к касте вайшьев. Находка свидетельствует о развитых торговых и культурных связях между Индией и регионом Юго-Восточной Азии в древности, передает The Independent.
Во время археологических раскопок в египетском городе Оксиринх ученые нашли мумию, на животе которой при бальзамировании был размещен папирус с отрывком из «Илиады» Гомера. Другие найденные мумии были обернуты льняной тканью с геометрическими узорами, а у некоторых во рту лежали золотые язычки.