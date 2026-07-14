Золотые кольца с посланием возрастом 2000 лет нашли в Таиланде

Во время археологических раскопок в египетском городе Оксиринх ученые нашли мумию, на животе которой при бальзамировании был размещен папирус с отрывком из «Илиады» Гомера. Другие найденные мумии были обернуты льняной тканью с геометрическими узорами, а у некоторых во рту лежали золотые язычки.