Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 15 июля

ГУ МЧС России по Нижегородской области предупреждает о сохранении сильных дождей в отдельных районах области ночью и утром 15 июля. Во время осадков ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость полотна, что увеличивает риск заносов и наезда на обочину.
Автомобилистам рекомендуется снизить скорость, избегать низменных участков и быть внимательными при проезде участков с грунтовым покрытием. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации звоните в экстренные службы по номеру 112.
Напомним, накануне в Нижегородской области было объявлено штормовое предупреждение.
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