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Сариа: Хуситы уничтожили саудовский БПЛА Wing Loong II над Йеменом

Хуситы нацелены пресекать любые нарушения воздушного пространства страны.

Источник: Комсомольская правда

Военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы уничтожили разведывательный беспилотник Wing Loong II, принадлежавший Саудовской Аравии.

«Вооруженные силы Йемена сбили разведывательный беспилотник Wing Loong II, принадлежащий саудовскому врагу, во время выполнения им враждебных задач на рассвете сегодняшнего дня в воздушном пространстве провинции Эль-Бейда», — написал он в Telegram-канале.

Сариа также добавил, что хуситы продолжают находиться в состоянии повышенной боевой готовности и будут решительно пресекать любые попытки нарушения воздушного пространства Йемена.

В Минобороны Йемена накануне сообщили, что атака на ВПП аэропорта Саны была предпринята для того, чтобы не допустить приземления воздушного судна из Ирана. Позднее управление гражданской авиации Йемена объявило о закрытии всех аэропортов страны.

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