Вундеркинды выгорают чаще остальных: как родители должны помочь талантливому ребёнку

Анна Гусева добавила, что к 20 годам многие вундеркинды теряют интерес к делу и выгорают из-за тотального давления. Она подчеркнула, что талант без дисциплины не работает, а привычка к легкому успеху мешает справляться с трудностями. В итоге это приводит к депрессии, смене профессии и потере себя.