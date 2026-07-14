Вундеркинды выгорают чаще остальных: как родители должны помочь талантливому ребёнку

Психолог Анна Гусева предупредила, что ранние победы могут обернуться для ребенка серьезным кризисом. По ее словам, успех на олимпиадах часто формирует у детей зависимость самооценки от чужих похвал. Об этом специалист рассказала в беседе с RuNews24.
Эксперт пояснила, что в 12 лет организм ребенка перестраивается, а эмоциональное давление только усугубляет ситуацию. После первого триумфа общество начинает ждать от юного дарования постоянных побед, навязывая ему чужой сценарий жизни. Психолог отметила, что у ребенка формируется страх провала, а любая ошибка воспринимается как личная катастрофа.
Анна Гусева добавила, что к 20 годам многие вундеркинды теряют интерес к делу и выгорают из-за тотального давления. Она подчеркнула, что талант без дисциплины не работает, а привычка к легкому успеху мешает справляться с трудностями. В итоге это приводит к депрессии, смене профессии и потере себя.
Чтобы избежать этого, психолог посоветовала хвалить ребенка за старания, а не за результат. Она рекомендовала разрешать детям ошибаться и не превращать достижения в главную ценность. По мнению эксперта, ранний успех — это тяжелое испытание, а не подарок судьбы.
Также ругать ребенка за мат не просто бесполезно, но может быть даже вредно, рассказал психолог Родион Чепалов. Специалист отметил, что для детей запретные слова могут стать ещё более привлекательными при неправильном объяснении.