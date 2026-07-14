Детей из двух неблагополучных семей в Зеленоградском районе изъяли полицейские после жалоб соседей

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России «Зеленоградский» изъяли двоих детей из семей в Зеленоградском районе, где они находились в опасной ситуации.
Первый случай произошёл в посёлке Синявино. Испуганная 8-летняя девочка прибежала к соседям и рассказала о конфликте между матерью и её знакомым. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили женщину в нетрезвом состоянии, в квартире был беспорядок, повсюду следы употребления алкоголя. Жилищные условия признаны непригодными для проживания ребёнка. Девочку поместили в медицинское учреждение. На мать составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ.
Второй случай зафиксировали в Зеленоградске. Полицейские выехали на вызов о семейном скандале и застали супругов в нетрезвом виде. В квартире не было продуктов питания, средств гигиены и ухода за полуторагодовалым ребёнком. Малыша изъяли и передали медикам. В отношении родителей также составили административный протокол.
Материалы проверок направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о постановке семей на учёт, сообщили в УМВД по Калининградской области.