Детей из двух неблагополучных семей в Зеленоградском районе изъяли полицейские после жалоб соседей

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России «Зеленоградский» изъяли двоих детей из семей в Зеленоградском районе, где они находились в опасной ситуации. Первый случай произошёл в посёлке Синявино. Испуганная 8-летняя девочка прибежала к соседям и рассказала о конфликте между матерью и её знакомым. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили женщину в нетрезвом состоянии, в квартире…