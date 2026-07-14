Минобороны Польши: Варшава не присоединится к антибаллистической коалиции

Польша отказалась присоединиться к так называемой «антибаллистической коалиции». Об этом заявил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«Это инициатива, за которой мы будем наблюдать. Если речь идет об антибаллистической инициативе, то мы принимаем участие в других инициативах», — отметил министр.
Косиняк-Камыш отметил, что при желании оружейных предприятий, которые могут увидеть потенциал в присоединении к инициативе, Польша может рассмотреть решение об участии.
Ранее KP.RU сообщал, что Украина и 9 стран Европы создали антибаллистическую коалицию по итогам саммита НАТО в Париже. В рамках инициативы государства будут заниматься совместной разработкой европейских систем ПРО и ПВО, используя оборонно-промышленный потенциал и боевой опыт.