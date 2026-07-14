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Минобороны Польши: Варшава не присоединится к антибаллистической коалиции

Глава МО Польши Косиняк-Камыш заявил, что республика не присоединится к антибаллистической коалиции, но будет за ней наблюдать.

Источник: Комсомольская правда

Польша отказалась присоединиться к так называемой «антибаллистической коалиции». Об этом заявил глава Министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Это инициатива, за которой мы будем наблюдать. Если речь идет об антибаллистической инициативе, то мы принимаем участие в других инициативах», — отметил министр.

Косиняк-Камыш отметил, что при желании оружейных предприятий, которые могут увидеть потенциал в присоединении к инициативе, Польша может рассмотреть решение об участии.

Ранее KP.RU сообщал, что Украина и 9 стран Европы создали антибаллистическую коалицию по итогам саммита НАТО в Париже. В рамках инициативы государства будут заниматься совместной разработкой европейских систем ПРО и ПВО, используя оборонно-промышленный потенциал и боевой опыт.

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