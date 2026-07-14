Новый поезд Москва — Ростов-на-Дону запустил «Гранд сервис экспресс»

«В июле в маршрутной сети “Гранд сервис экспресс” появился новый поезд № 153/154 Москва — Ростов-на-Дону. Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы ежедневно в 20:00 и прибывает в Ростов-на-Дону на следующий день в 20:28», — говорится в сообщении.
Уточняется, что поезд отправляется из Ростова-на-Дону в 12:17 мск, а прибывает в Москву на следующий день в 09:40 мск, следуя через Воронеж (Придача). Продажа билетов на поезд № 153/154 открывается за 30 суток.
Отмечено, что Ростов-на-Дону привлекателен не только туристически, это еще и крупный транспортный узел на юге России, откуда можно продолжить поездку на курорты Черного и Азовского моря, а также на Кавказ.