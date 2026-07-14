Тяжелоатлет из США пережил клиническую смерть в 107 минут и увидел загробный мир

В США тяжелоатлет Винни Толман, который пережил клиническую смерть длительностью 107 минут, рассказал, что за это время увидел загробный мир и встретил существо в белом, похожее на Бога. Оно показало мужчине иную реальность, где трава казалась живой. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила газета Daily Mirror.
По данным журналистов, Толман вместе с другом принял запрещенную добавку для бодибилдинга, после чего пошел в туалет, упал, ударился головой и перестал дышать. Врачи положили тело Толмана в мешок, а молодому стажеру велели «присмотреть» за ним.
В этот момент Толман якобы начал читать мысли стажера: тот мысленно ругал себя за то, что не проверил пульс. В результате специалист решил сделать искусственное дыхание, применил дефибриллятор — и три разряда вернули тяжелоатлета к жизни. После этого мужчина провел в коме еще трое суток.
— Когда я обернулся, то увидел парня, похожего на Бога. Это все, что пришло мне в голову. Он был весь в белом. Его одежда развевалась. Она буквально струилась энергией, а он был весь в белом, с длинной белой бородой, длинными белыми волосами. И он просто улыбался мне, — рассказал мужчина в беседе с газетой.
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