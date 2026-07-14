Тяжелоатлет из США пережил клиническую смерть в 107 минут и увидел загробный мир

— Когда я обернулся, то увидел парня, похожего на Бога. Это все, что пришло мне в голову. Он был весь в белом. Его одежда развевалась. Она буквально струилась энергией, а он был весь в белом, с длинной белой бородой, длинными белыми волосами. И он просто улыбался мне, — рассказал мужчина в беседе с газетой.