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Нижегородцы делятся грибными местами в середине лета

Грибники чаще всего находят лисички и белые грибы.

Жители Нижегородской области рассказывают, где собирают грибы в середине июля. Об этом они сообщили в группе ВКонтакте «Грибы, РыбЫ и Ягоды НН».

Нижегородцы находят поляны с большим количеством белых грибов и лисичек. Один из нижегородцкв так описал результаты «тихой охоты» в Богородском округе: «Собрали на троих 35 кг лисичек!».

Жители Воротынского округа также делятся большими «уловами» белых грибов. Судя по фотографиям, грибы попадаются крупные.

Ранее сообщалось, что нижегородцы находили поляны лисичек в лесах после дождливой недели.