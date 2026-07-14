Нижегородцы делятся грибными местами в середине лета

Жители Нижегородской области рассказывают, где собирают грибы в середине июля. Об этом они сообщили в группе ВКонтакте «Грибы, РыбЫ и Ягоды НН».
Нижегородцы находят поляны с большим количеством белых грибов и лисичек. Один из нижегородцкв так описал результаты «тихой охоты» в Богородском округе: «Собрали на троих 35 кг лисичек!».
Жители Воротынского округа также делятся большими «уловами» белых грибов. Судя по фотографиям, грибы попадаются крупные.
Ранее сообщалось, что нижегородцы находили поляны лисичек в лесах после дождливой недели.