Победит Испания? Как любительский матч в Подмосковье «определил» исход ЧМ

Напомним, за главную награду ЧМ по футболу поборются сборные Испании, Франции, Англии и Аргентины. Первый финалист определится уже вечером 14 июля, в 22:00 по московскому времени, на стадионе в Далласе, где встретятся французы и испанцы. На следующий день, 15 июля, тоже в 22:00 мск, в Атланте состоится решающий матч, в котором сыграют Англия и Аргентина.