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Определен инвестор для восстановления трех ОКН в Арзамасе

Здания были выставлены на торги в мае 2026 года.

Определен инвестор для восстановления зданий Городской думы и управы, гостиницы Подсосовых и лабаза в Арзамасе. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем МАХ-канале.

Собственником объектов теперь является инвестиционный холдинг «АВА Групп». Именно он теперь будет заниматься реставрацией зданий. Когда работы завершатся, здесь смогут разместить туристические и культурные пространства.

Напомним, что здания были выставлены на торги в мае 2026 года. Их общая площадь составляет почти 3,2 тыс. кв. м.