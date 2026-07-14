Определен инвестор для восстановления трех ОКН в Арзамасе

Определен инвестор для восстановления зданий Городской думы и управы, гостиницы Подсосовых и лабаза в Арзамасе. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем МАХ-канале.
Собственником объектов теперь является инвестиционный холдинг «АВА Групп». Именно он теперь будет заниматься реставрацией зданий. Когда работы завершатся, здесь смогут разместить туристические и культурные пространства.
Напомним, что здания были выставлены на торги в мае 2026 года. Их общая площадь составляет почти 3,2 тыс. кв. м.