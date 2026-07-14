Постпредство РФ обвинило ЕС в публичных необоснованных обвинениях в адрес России

В ответ на санкции российская сторона заявила, что именно РФ стояла у истоков создания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью и неизменно поддерживает мирное освоение цифрового пространства. Документ был утвержден Генеральной Ассамблеей в декабре 2024 года.