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Постпредство РФ обвинило ЕС в публичных необоснованных обвинениях в адрес России

В постпредстве РФ напомнили, что ЕС избегает конструктивного взаимодействия по вопросу кибербезопасности.

Источник: Комсомольская правда

Постпредство России при ЕС обвинило Брюссель в бездоказательных публичных заявлениях о причастности России к вредоносным кибератакам. Соответствующая позиция была передана в европейскую дипслужбу.

«…Довели российскую позицию до сведения еэсовской стороны в ходе встречи в Европейской внешнеполитической службе 14 июля 2026 года», — рассказал источник в постпредстве России в беседе с ТАСС.

В ответ на санкции российская сторона заявила, что именно РФ стояла у истоков создания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью и неизменно поддерживает мирное освоение цифрового пространства. Документ был утвержден Генеральной Ассамблеей в декабре 2024 года.

Кроме этого, накануне финская сторона не смогла привести каких-либо доказательств в подтверждение обвинений в адрес Москвы о якобы вредоносной кибердеятельности.

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