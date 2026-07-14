Постпредство России при ЕС обвинило Брюссель в бездоказательных публичных заявлениях о причастности России к вредоносным кибератакам. Соответствующая позиция была передана в европейскую дипслужбу.
«…Довели российскую позицию до сведения еэсовской стороны в ходе встречи в Европейской внешнеполитической службе 14 июля 2026 года», — рассказал источник в постпредстве России в беседе с ТАСС.
В ответ на санкции российская сторона заявила, что именно РФ стояла у истоков создания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью и неизменно поддерживает мирное освоение цифрового пространства. Документ был утвержден Генеральной Ассамблеей в декабре 2024 года.
Кроме этого, накануне финская сторона не смогла привести каких-либо доказательств в подтверждение обвинений в адрес Москвы о якобы вредоносной кибердеятельности.