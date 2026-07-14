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925 бутылок алкоголя и 1,4 тысяч пачек поддельных сигарет изъяли у воронежца

По суду он заплатит еще 450 тысяч рублей.

У жителя Аннинского района Воронежской области обнаружили и изъяли поддельный алкоголь и сигареты общей стоимостью в 1 миллион. Мужчина рассчитывал выгодно продать товар, но попал в поле зрения полиции. Акцизные марки на алкоголь и табачные у него отсутствовали. В результате всю партию — 925 бутылок алкоголя и 1,4 тысяч пачек сигарет — конфисковали и уничтожили.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

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