925 бутылок алкоголя и 1,4 тысяч пачек поддельных сигарет изъяли у воронежца

У жителя Аннинского района Воронежской области обнаружили и изъяли поддельный алкоголь и сигареты общей стоимостью в 1 миллион. Мужчина рассчитывал выгодно продать товар, но попал в поле зрения полиции. Акцизные марки на алкоголь и табачные у него отсутствовали. В результате всю партию — 925 бутылок алкоголя и 1,4 тысяч пачек сигарет — конфисковали и уничтожили.