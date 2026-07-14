Омский музей просвещения презентовал новую экскурсию о Достоевском

Новую экскурсию «Земля Достоевского. Омск» презентовал Омский музей просвещения, сообщили в министерстве культуры региона. Инициатива соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Новая экскурсия объединяет три точки, связанные с омским периодом жизни Достоевского. В маршрут вошли экспозиция в Воскресенском соборе, археологический раскоп за Омским драматическим театром на территории бывшего каторжного острога, а также новая туристическая локация — летние палаты Омского военного госпиталя.
На всех точках маршрута размещены информационные баннеры. Они рассказывают, как именно эти локации связаны с жизнью и творчеством писателя.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.