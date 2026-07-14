Почему квесты могут быть смертельно опасны: юрист перечислил основные причины

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что индустрия квестов нуждается в более строгом контроле со стороны государства. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru. Эксперт считает, что проверяющие инспекторы нередко сознательно игнорируют нарушения в подобных заведениях.
Соловьев пояснил, что к работе квест-комнат необходимо предъявлять целый комплекс серьезных требований. В первую очередь это касается правил противопожарной безопасности, а также технического состояния помещений. Кроме того, юрист настаивает на обязательном проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз перед открытием таких аттракционов.
Специалист отметил, что в большинстве случаев все оборудование и отделка монтируются наспех, без учета установленных регламентов. Никто не контролирует, из каких материалов сделаны декорации — горючих или нет, и к каким трагедиям это может привести. По его словам, отсутствие жесткого надзора создает прямую угрозу для жизни посетителей.
Напомним, что недавно в Дагестане был вынесен приговор по громкому делу о гибели двух девушек во время прохождения квеста. Трагический инцидент произошел в июле 2024 года в Махачкале, когда молодые люди пришли в квеструм ради развлечения, но попали в эпицентр пожара. Спустя два года суд признал виновных в случившемся и назначил им наказание в виде реального лишения свободы.