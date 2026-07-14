Почему квесты могут быть смертельно опасны: юрист перечислил основные причины

Напомним, что недавно в Дагестане был вынесен приговор по громкому делу о гибели двух девушек во время прохождения квеста. Трагический инцидент произошел в июле 2024 года в Махачкале, когда молодые люди пришли в квеструм ради развлечения, но попали в эпицентр пожара. Спустя два года суд признал виновных в случившемся и назначил им наказание в виде реального лишения свободы.