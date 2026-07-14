Троих волгоградцев отметили наградами на форуме с Владимиром Путиным

За внедрение экзоскелетов для реабилитации бойцов СВО наградой отмечен доктор медицинских наук Александр Воробьев. Напомним, изобретение, первоначально задуманное в помощь неподвижным детям, сегодня активно применяется в России для реабилитации участников специальной военной операции после перенесенных ранений. А именно аппарат «Экзар-34» помогает бойцам восстанавливать двигательные функции верхних конечностей.