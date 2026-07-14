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Глеб Никитин: три памятника архитектуры в Арзамасе получили нового собственника

Новым собственником исторических зданий Городской думы и управы, гостиницы Подсосовых, а также Лабаза стал инвестиционный холдинг «АВА Групп».

Источник: Время

Инвестор для восстановления трех объектов культурного наследия (ОКН) определен в Арзамасе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем официальном канале в мессенджере MAX.

Новым собственником исторических зданий Городской думы и управы, гостиницы Подсосовых, а также Лабаза стал инвестиционный холдинг «АВА Групп». Компании предстоит провести масштабную реставрацию. После завершения всех работ в обновленных строениях планируют открыть современные туристические и культурные пространства.

Глава региона подчеркнул важность системного восстановления исторической среды.

«Последовательно вовлекаем исторические здания в общественный оборот», — отметил Глеб Никитин.

По мнению губернатора, привлечение бизнеса помогает не только спасать старинную архитектуру, но и развивать экономику муниципалитетов.

«Такой подход позволяет сохранять объекты культурного наследия, привлекать частные инвестиции, создавать новые точки роста для развития туризма и исторических городов Нижегородской области», — добавил руководитель области.

Для предпринимателей, готовых заняться восстановлением других исторических построек региона, работает специализированный портал купитьокн.рф.

Ранее сообщалось, что 13 исторических зданий продала «Регнедвижимость» в Нижегородской области в 2026 году.