Глеб Никитин: три памятника архитектуры в Арзамасе получили нового собственника

Инвестор для восстановления трех объектов культурного наследия (ОКН) определен в Арзамасе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем официальном канале в мессенджере MAX.
Новым собственником исторических зданий Городской думы и управы, гостиницы Подсосовых, а также Лабаза стал инвестиционный холдинг «АВА Групп». Компании предстоит провести масштабную реставрацию. После завершения всех работ в обновленных строениях планируют открыть современные туристические и культурные пространства.
Глава региона подчеркнул важность системного восстановления исторической среды.
«Последовательно вовлекаем исторические здания в общественный оборот», — отметил Глеб Никитин.
По мнению губернатора, привлечение бизнеса помогает не только спасать старинную архитектуру, но и развивать экономику муниципалитетов.
«Такой подход позволяет сохранять объекты культурного наследия, привлекать частные инвестиции, создавать новые точки роста для развития туризма и исторических городов Нижегородской области», — добавил руководитель области.
Для предпринимателей, готовых заняться восстановлением других исторических построек региона, работает специализированный портал купитьокн.рф.
Ранее сообщалось, что 13 исторических зданий продала «Регнедвижимость» в Нижегородской области в 2026 году.