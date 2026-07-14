Глеб Никитин: три памятника архитектуры в Арзамасе получили нового собственника

Новым собственником исторических зданий Городской думы и управы, гостиницы Подсосовых, а также Лабаза стал инвестиционный холдинг «АВА Групп». Компании предстоит провести масштабную реставрацию. После завершения всех работ в обновленных строениях планируют открыть современные туристические и культурные пространства.