Сестра Гуфа Ольга Долматова вышла замуж за Микаэля Хетзеля

Церемония бракосочетания прошла в Москве. Блогер разместила в личном блоге снимки из ЗАГСа, на которых она предстала в корсетном белом мини-платье с пышной юбкой, украшенной оборками. Также девушка надела сапоги на шпильках с широким голенищем и уложила волосы на одну сторону.