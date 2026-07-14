Сестра Гуфа Ольга Долматова вышла замуж за Микаэля Хетзеля

Ольга Долматова, сестра рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, сообщила, что вышла замуж за ресторатора Микаэля Хетзеля.
Церемония бракосочетания прошла в Москве. Блогер разместила в личном блоге снимки из ЗАГСа, на которых она предстала в корсетном белом мини-платье с пышной юбкой, украшенной оборками. Также девушка надела сапоги на шпильках с широким голенищем и уложила волосы на одну сторону.
Ольга Долматова получила предложение руки и сердца от Хетзеля на отдыхе в Таиланде. Девушка добавила, что она и возлюбленный уже назначили точную дату свадьбы, но не стала раскрывать ее.
13 июля чешская модель Ева Герцигова рассказала, что вышла замуж за итальянского предпринимателя Грегорио Марсиая, с которым она встречается уже почти 25 лет. За это время пара вырастила троих детей.
6 июля Российская актриса Анна Старшенбаум, известная по роли в фильме «Эскортница», сообщила, что заключила брак с IT-специалистом и предпринимателем Даниилом Наумовым. Артистка отметила, что они «спустились в пижамах» в ближайший МФЦ у дома и без очереди расписались.