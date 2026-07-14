Главные новости за 14 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В 2027 году Ozon планирует открыть третий фулфилмент-центр в Воронежской области. Площадь объекта составит более 8 га. Инвестиции фирмы в технологическое оборудование склада оценивают в 5,3 млрд руб. Центр возьмет на себя полный цикл обработки заказов — от приемки до формирования посылок и передачи их в доставку.