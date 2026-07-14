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Сильные дожди ожидаются местами в Нижегородской области в среду

Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

Источник: Нижегородская правда

Сильные дожди ожидаются местами в Нижегородской области ночью и утром 15 июля. Об этом предупредили в региональном МЧС России.

Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Из-за осадков ухудшается видимость, размываются обочины и грунтовые дороги, а дорожное покрытие становится более скользким, что увеличивает риск заносов.

Кроме того, нижегородцам советуют по возможности избегать низменных участков местности, где может скапливаться вода.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Согласно прогнозу Яндекс Погоды, в Нижнем Новгороде в среду, 15 июля, ожидается самый теплый день недели — потеплеет до +25 градусов. Однако в городе могут пролить дожди в середине дня. К вечеру будет малооблачно. В четверг, 16 июля, дожди будут идти с самого утра и закончатся лишь ближе к ночи. Столбики термометров поднимутся не выше +19 градусов. А в пятницу, 17 июля, наоборот весь день будет солнечно и без осадков. Температура воздуха составит +19 градусов.

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