«Слышим какой-то звук борьбы». Фельдшер рассказал, как под Борисовом скорая помощь приехала к мужчине с кровотечением, но пришлось спасать и его жену

Как рассказал фельдшер выездной бригады подстанции № 11 станции скорой медпомощи Минска Иван Пенкрат, у мужчины случилось желудочно-кишечное кровотечение. Однако ситуацию усугубляло низкое давление. Супруга белоруса сказала медикам после их приезда, что пойдет успокоить собаку.