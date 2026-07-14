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«Слышим какой-то звук борьбы». Фельдшер рассказал, как под Борисовом скорая помощь приехала к мужчине с кровотечением, но пришлось спасать и его жену

Под Борисовом скорая ехала к мужчине с кровотечением, но спасала и его жену.

Источник: Комсомольская правда

В агрогородке Лошница Борисовского района медики скорой помощи приехали к мужчине с кровотечением, но пришлось спасать и его жену. Подробности сообщает «Первый информационный телеканал».

Как рассказал фельдшер выездной бригады подстанции № 11 станции скорой медпомощи Минска Иван Пенкрат, у мужчины случилось желудочно-кишечное кровотечение. Однако ситуацию усугубляло низкое давление. Супруга белоруса сказала медикам после их приезда, что пойдет успокоить собаку.

— Через несколько минут слышим какой-то звук борьбы. Второй фельдшер пошел посмотреть. Зовет меня, а у женщины судороги, — вспоминает фельдшер.

Медики осмотрели супругов, оказали им помощь. По словам Пенкрата, в подобных случаях могут вызываться или дополнительные бригады, или специализированные.

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