Порыв на улице Орбитальной в Ростове обещают устранить не раньше вечера 15 июля

— С утра на магистральном водоводе устраняли незначительную течь. Однако в ходе земляных работ произошел сильный порыв. В результате значительные объемы воды вышли на поверхность, и это привело к затоплению проезжей части и локальным разрушениям дороги на отдельных участках, — пояснила Антонина Пшеничная.