Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порыв на улице Орбитальной в Ростове обещают устранить не раньше вечера 15 июля

Стали известные причины потопа на улице Орбитальной в Ростове, ведется ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Порыв на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону планируют устранить завтра, 15 июля. Об этом сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— С утра на магистральном водоводе устраняли незначительную течь. Однако в ходе земляных работ произошел сильный порыв. В результате значительные объемы воды вышли на поверхность, и это привело к затоплению проезжей части и локальным разрушениям дороги на отдельных участках, — пояснила Антонина Пшеничная.

По словам министра, ремонтные работы уже ведутся. Заменить участок водовода должны до 22 часов 15 июля. Затем восстановят дорожное покрытие.

— Водоснабжение домов не ограничено, ресурс подается по резервной схеме в штатном режиме, — добавила Антонина Пшеничная.

Напомним, днем 14 июля ростовчане сообщили в соцсетях о бурном потоке, который разлился по улице и двигал припаркованные машины.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.