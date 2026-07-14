Во Владивостоке благоустроят аллею на Ивановской улице

Новую аллею благоустроят на Ивановской улице во Владивостоке, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Прогулочная зона появится на месте бывших трамвайных путей. Специалисты оборудуют удобную зону для променада со скамейками и освещением. Рядом появится спортивная площадка.
«Это хороший проект благоустройства. На данный момент работы ведутся в графике, уже в августе аллея станет еще одним удобным и комфортным местом отдыха и прогулок для жителей и гостей столицы Дальнего Востока. В крае в целом ведется большая работа по благоустройству, которую нужно выполнить к сентябрю», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.