Во Владивостоке благоустроят аллею на Ивановской улице

«Это хороший проект благоустройства. На данный момент работы ведутся в графике, уже в августе аллея станет еще одним удобным и комфортным местом отдыха и прогулок для жителей и гостей столицы Дальнего Востока. В крае в целом ведется большая работа по благоустройству, которую нужно выполнить к сентябрю», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.