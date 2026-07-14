Трамп: Присутствие войск США в Ираке больше не требуется

Также республиканец утверждал, что самым крупным оппонентом Багдада был Тегеран, но теперь из-за якобы ослабления Ирана Вашингтоном эта проблема больше не стоит перед Ираком. Иран был сильно дестабилизирован, и его военная мощь представляет всего лишь малую толику от того, что было четыре месяца назад, заверил Трамп.