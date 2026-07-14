Трамп: Присутствие войск США в Ираке больше не требуется

Размещение американских войск в Ираке больше не требуется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.
«Мы не думаем, что нам нужны там военные. Это очень большая операция, сейчас нефтяные компании заходят и заключают соглашения с Ираком», — сказал глава Белого дома.
По его словам, Штаты готовы помочь и защитить их, но не думают, что это будет необходимо.
Также республиканец утверждал, что самым крупным оппонентом Багдада был Тегеран, но теперь из-за якобы ослабления Ирана Вашингтоном эта проблема больше не стоит перед Ираком. Иран был сильно дестабилизирован, и его военная мощь представляет всего лишь малую толику от того, что было четыре месяца назад, заверил Трамп.
Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета заявил, что Штаты пока больше не планируют сокращать численность американских войск в Европе, однако в будущем это не исключено. При этом Трамп сообщил, что все еще недоволен действиями партнеров из блока НАТО.