Шпинат может стать бомбой замедленного действия: что стоит знать о популярной зелени

Кроме того, вопреки мифам, шпинат не лидер по железу — в нем всего 2,7 мг на 100 г, как в говядине. Эксперт также отметила, что при хранении и нагреве нитраты превращаются в нитриты, а затем — в нитрозамины, которые могут быть канцерогенными. Особенно это опасно для маленьких детей, так как нитриты мешают кислороду в гемоглобине.