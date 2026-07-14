Шпинат может стать бомбой замедленного действия: что стоит знать о популярной зелени

Биохимик Анна Дивинская предупредила, что шпинат может спровоцировать камни в почках и помешать усвоению железа. Об этом специалист рассказала в беседе с NEWS.ru.
Опасность кроется в высоком содержании оксалатов — солей щавелевой кислоты. По данным Роспотребнадзора, в 100 граммах продукта их около 900 мг, хотя безопасная норма не превышает 200 мг. Эти вещества связывают кальций, образуют нерастворимые соединения и откладываются в почках. Дивинская посоветовала ограничить шпинат людям с мочекаменной болезнью и подагрой.
Кроме того, вопреки мифам, шпинат не лидер по железу — в нем всего 2,7 мг на 100 г, как в говядине. Эксперт также отметила, что при хранении и нагреве нитраты превращаются в нитриты, а затем — в нитрозамины, которые могут быть канцерогенными. Особенно это опасно для маленьких детей, так как нитриты мешают кислороду в гемоглобине.
При этом купить шпинат сейчас можно почти в каждом супермаркете. Нутрициолог Светлана Зверева рассказала, что регулярное употребление шпината оказывает комплексное воздействие на организм: высокое содержание калия помогает нормализовать артериальное давление.