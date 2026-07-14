В Пермском крае запустили сервис «Навигатор мер поддержки»

Цифровой сервис «Навигатор мер поддержки» запустили в Пермском крае, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона. Инициатива соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Сервис начал работу на официальном сайте центра «Мой бизнес» Пермского края. Его задача — сделать процесс получения государственной и региональной помощи для предпринимателей более понятным, быстрым и удобным. Теперь представители бизнеса могут искать подходящие меры поддержки в одном месте, не обращаясь к разным ведомствам и институтам развития.
Сейчас в «Навигаторе» размещены 58 карточек мер поддержки, и база продолжает пополняться. Каждая карточка содержит описание инструмента, условия и сроки его реализации, порядок получения помощи, а также прямые контакты кураторов.
«Меры поддержки предлагались разными институтами развития, ведомствами и организациями, и предпринимателю приходилось самостоятельно собирать сведения по крупицам, тратить время на поиск подходящих программ и выяснение условий. Навигатор решает эту проблему, собирая весь массив доступных инструментов на одной цифровой площадке», — подчеркнула министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.
Отмечается, что в сервисе предусмотрена гибкая система фильтров. Она позволяет подобрать меры поддержки с учетом статуса заявителя, сферы деятельности и конкретных потребностей бизнеса.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.