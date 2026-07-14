В Пермском крае запустили сервис «Навигатор мер поддержки»

Сервис начал работу на официальном сайте центра «Мой бизнес» Пермского края. Его задача — сделать процесс получения государственной и региональной помощи для предпринимателей более понятным, быстрым и удобным. Теперь представители бизнеса могут искать подходящие меры поддержки в одном месте, не обращаясь к разным ведомствам и институтам развития.