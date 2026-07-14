Риск рака повышают не только вредные привычки: есть более опасный нюанс

Онколог Анастасия Фатьянова предупредила, что отягощенная наследственность серьезно повышает шансы столкнуться с раком. Однако она уточнила, что скорректировать эти риски можно с помощью правильного образа жизни. Этим специалист поделилась в беседе с NEWS.ru.
В основе возникновения опухолей лежат сбои при делении клеток, которые происходят у каждого человека ежедневно. По данным ВОЗ, почти половину всех случаев онкологии можно было бы избежать, если бы люди вели более здоровый образ жизни. Врач отметила, что отказ от курения и сбалансированное питание снижают угрозу, но полностью убрать ее не могут, так как остаются спонтанные мутации и наследственность.
Фатьянова добавила, что еще одним неконтролируемым фактором является старение организма, при котором генетические ошибки накапливаются с годами. Она подчеркнула необходимость регулярных профосмотров и скринингов, чтобы выявить болезнь на самом раннем этапе.
Риск возрастает при контакте с канцерогенами, например, с табачным дымом, радиацией или алкоголем. Также влияние оказывают наследственные синдромы, онковирусы и плохая экология. По словам онколога, рак может развиться даже у тех, кто избегает вредных привычек.
Ранее стало известно, что один из видов рака кожи, базалиома, успешно поддается лечению без скальпеля. Современная медицина предлагает эффективные альтернативы хирургическому вмешательству, однако подходит это не всем.