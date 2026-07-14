Риск рака повышают не только вредные привычки: есть более опасный нюанс

В основе возникновения опухолей лежат сбои при делении клеток, которые происходят у каждого человека ежедневно. По данным ВОЗ, почти половину всех случаев онкологии можно было бы избежать, если бы люди вели более здоровый образ жизни. Врач отметила, что отказ от курения и сбалансированное питание снижают угрозу, но полностью убрать ее не могут, так как остаются спонтанные мутации и наследственность.