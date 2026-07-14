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Инвестора нашли для восстановления трех исторических домов в центре Арзамаса

Инвестору предстоит провести реставрацию здания Городской думы и управы, гостиницы Подсосовых и Лабаза.

Власти определили инвестора, который займется восстановлением трех объектов культурного наследия в центре Арзамаса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Собственником зданий стал инвестиционный холдинг «АВА Групп». Компании предстоит провести реставрацию здания Городской думы и управы, гостиницы Подсосовых и Лабаза.

После завершения работ в исторических зданиях планируется разместить туристические и культурные пространства.

«Последовательно вовлекаем исторические здания в общественный оборот. Такой подход позволяет сохранять объекты культурного наследия, привлекать частные инвестиции, создавать новые точки роста для развития туризма и исторических городов Нижегородской области», — отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, восстановление памятников архитектуры станет частью работы по сохранению исторического наследия региона и развитию туристической инфраструктуры Арзамаса.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четыре исторических здания купил инвестор в Нижнем Новгороде.