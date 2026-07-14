Львова-Белова призвала законодательно закрепить понятие травли

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству нормативно закрепить понятие «травля» (буллинг). Соответствующая инициатива изложена в ежегодном докладе омбудсмена о работе за 2025 год.
Поводом для данных рекомендаций послужила тенденция, отмеченная в отчете: в 2025 году количество обращений граждан в аппарат уполномоченного по вопросам травли в учебных заведениях незначительно, но стабильно возросло, что требует системного подхода к решению проблемы на государственном уровне, передает ТАСС.
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов в этом контексте заявил о том, что школьников, которые занимаются буллингом, нужно не допускать к государственным итоговым экзаменам. Политик подчеркнул, что действующее законодательство не содержит определения «травли», а значит, не предусматривает и ответственности за такие действия.
До этого в Государственной думе предложили проводить в школах ежегодные анонимные опросы учеников о случаях травли и на их основе формировать «индекс дружелюбия» образовательных учреждений. Инициатива направлена на раннее выявление конфликтов и снижение уровня буллинга в школах. По данным исследований, каждый четвертый родитель отмечает, что его ребенок сталкивался с травлей со стороны сверстников.