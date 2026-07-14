Львова-Белова призвала законодательно закрепить понятие травли

До этого в Государственной думе предложили проводить в школах ежегодные анонимные опросы учеников о случаях травли и на их основе формировать «индекс дружелюбия» образовательных учреждений. Инициатива направлена на раннее выявление конфликтов и снижение уровня буллинга в школах. По данным исследований, каждый четвертый родитель отмечает, что его ребенок сталкивался с травлей со стороны сверстников.