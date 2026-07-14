Трамп назвал тратой времени попытки ФБР выяснить обстоятельства смерти Грэма*

Президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований впустую тратит время, пытаясь выяснить обстоятельства смерти сенатора Линдси Грэма*. Об этом глава Белого дома высказался во время беседы с журналистами.
«Знаю, что звучат самые разные теории заговоров. И, считаю, ФБР впустую тратит свое время, если оно этим занимается», — отметил Трамп.
По словам президента США, он не знает причин, по которым ФБР пытается выяснить обстоятельства смерти сенатора. При этом американский лидер отметил, что у Грэма* были проблемы с сердцем, от которых также страдал и его отец.
Ранее KP.RU сообщал, что сенатор США Линдси Грэм* умер на 72-м году жизни. Причиной смерти политика стала внезапная непродолжительная болезнь. При этом точная причина ухода из жизни сенатора не уточняется.
* лицо, внесенное в список террористов и экстремистов в РФ.